ನನ್ನ ನಾಯಕರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವರ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸುವೆ, ಅದೇ ನನ್ನ ಧರ್ಮ: ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ

ಚೆನ್ನೈ: ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಆಗಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್‌ ಅಥವಾ 'ದ್ರಾವಿಡರ್‌ ಕಳಗಂ' (ಡಿಕೆ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ.ವೀರಮಣೀ ಅವರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಅಂತಹವರ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಟಿ.ಆರ್. ಬಾಲು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೇತು ಸಮುದ್ರಂ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮಾತೃ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿರುವ 'ಡಿಕೆ' ಪಾಲಂಗನಾಥಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನನ್ನ ನಾಯಕ (ಸ್ಟಾಲಿನ್‌) ಅಥವಾ ಅಯ್ಯ (ವೀರಮಣಿ) ಅವರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಅಂತಹವರ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಲು ನಾನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸೇತುಸಮುದ್ರಂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಬಾಲು, ಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಚಿಂತನೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

I will not hesitate to chop off the hand of anyone touching my leader (Stalin) or ayya (Veeramani). This is my dharma. If you feel this is not right, then you can go to court and say so. But by then, I would have done the deed: DMK leader T R Baalu

