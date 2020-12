Covid-19 India Update| ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35,551 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 40,726 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

India has reported more daily recoveries than the daily new cases during the past 24 hours. The active caseload has fallen under the 4.5% mark today. India’s present active caseload consists of just 4.44% of total positive cases: Government of India https://t.co/gnOjAArAdk

— ANI (@ANI) December 3, 2020