ಲೆಹ್: ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲಡಾಖ್ ರಾಜಧಾನಿ ಲೆಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಖಾದಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾದಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಧ್ವಜದ ಗಾತ್ರ 225 × 150 ಅಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಧ್ವಜದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾದ ಮುಂಬೈನ ಖಾದಿ ಡೈಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್‌ನ ಡಿ.ಎನ್. ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

225 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 150 ಅಡಿ ಅಗಲದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವು ಸುಮಾರು 1,000 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ 57 ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ದೂರದರ್ಶನ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

‘ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವು ಏಕತೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಜೀ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ವಜವು (ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿ) ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಂಕೇತ ’ಎಂದು ಲಡಾಖ್‌ನ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

#WATCH | 150 troops of Indian Army’s 57 Engineer regiment carried the world’s largest Indian National flag made of khadi to the top of a hill at over 2000 feet above the ground level in Leh, Ladakh. It took two hours for troops to reach the top. pic.twitter.com/ZvlKEotvXy

ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನ್‌ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಸಹ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ‘ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜಯಂತಿಯಂದು, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾದಿ ತಿರಂಗ ಲಡಾಖ್‌ನ ಲೆಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಪು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್!’ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

It is a moment of great pride for 🇮🇳 that on Gandhi ji's Jayanti, the world's largest Khadi Tiranga is unveiled in Leh, Ladakh.

I salute this gesture which commemorates Bapu's memory, promotes Indian artisans and also honours the nation.

Jai Hind, Jai Bharat! pic.twitter.com/cUQTmnujE9

