ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನ.1 ರಿಂದ 3 ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನವಾದ ನ. 10ರಂದು ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮಲೇರಿಸುವ ಪದಾದರ್ಥಗಳ ಮಾರಾಟ, ಸೇವನೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನ.1ರ ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ, ನ.3ರ ರಾತ್ರಿ 12ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನ. 10ರ ಮುಂಜಾನೆ 6ರಿಂದ, 10ರ ರಾತ್ರಿ 12ರ ವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವಿಲ್ಲ?

ಯಶವಂತಪುರ, ಆರ್‌ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್‌, ರಾಜಗೋಪಾಲ ನಗರ, ಪೀಣ್ಯ, ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್‌, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್‌, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗಮ್ಮನಗುಡಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಗಿರಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶ.

Bengaluru City Police Commissioner prohibits sale, consumption, procurement & storage of liquor or any intoxicant in specific areas from 05:00pm on 1 Nov to 12 midnight of 3 Nov & from 06:00am on 10 Nov to 12 midnight of 10 Nov, in view of RR Nagar Assembly by-poll. #Karnataka pic.twitter.com/TiVpd2JT7P

— ANI (@ANI) October 29, 2020