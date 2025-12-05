ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeleisuretravel
ADVERTISEMENT

ಈ ವಾರದ ಪಿಕ್‌ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರ

ಪವಿತ್ರಾ ಭಟ್
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:36 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದಬ್ಬಗುಳಿ– ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರ

ದಬ್ಬಗುಳಿ– ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರ

ದಬ್ಬಗುಳಿ– ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರ

ದಬ್ಬಗುಳಿ– ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರ

ಮರವೇರಿ ಕುಳಿತ ಮಂಗಗಳು

ಮರವೇರಿ ಕುಳಿತ ಮಂಗಗಳು

ದಬ್ಬಗುಳಿಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಾಡು ಹಣ್ಣು

ದಬ್ಬಗುಳಿಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಾಡು ಹಣ್ಣು

bengaluruTravelWeekend

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT