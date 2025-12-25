ಪುದುಚೇರಿ ಪ್ರವಾಸ: ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಇನ್ನೇನು 2026 ಆರಂಭವಾಗಲು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿಯಿವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಜಾಗ ಎಂದರೆ ಪುದುಚೇರಿ (ಪಾಂಡಿಚೇರಿ). </p><p>ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುದುಚೇರಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ (ಸೋಲೊ) ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ದಂಪತಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಜಾಗವಾಗಿದೆ. </p><p>ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಟೆಲ್ಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಮುದ್ರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಹೋಮ್ಸ್ಟೇಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ ಇವು ತುಸು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು.</p><p>ಫ್ರೆಂಚರ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಈ ನಗರ ಈಗಲೂ ವಿದೇಶಿ ಶೈಲಿಯ ಕಟ್ಟಡ, ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಪುದುಚೇರಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರವೂ ಆಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಹೊರತಾಗಿ ಇವುಗಳೇ ಪುದುಚೇರಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು. </p>.<p><strong>ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ</strong></p><p>ಅರೋವಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಧ್ಯಾನಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಹಸಿರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸಾಗಿದರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಧ್ಯಾನಕೇಂದ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಪುದುಚೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬಹುದು. </p><p>ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣ, ಮನೆಯಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.</p><p>ಇಲ್ಲಿರುವ ತರಹೇವಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಂಚರ ತಿನಿಸುಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಆಹಾರ, ವಿಶೇಷ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.</p><p>ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಮೆನೇಡ್ ಬೀಚ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೀಚ್ ಪಕ್ಕದಲೇ ಪಬ್ಗಳಿದ್ದು ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಯನ್ನೂ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.</p><p>ರಾಕ್ ಬೀಚ್ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ಪುದುಚೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಟ್ಟಡವಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮತ್ತು ಈಡನ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಬಹುದು. ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಬಹುದು.</p><p>ಸೆರೆನಿಟಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><p>ಪುದುಚೇರಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ‘ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾಲೋನಿಗಳು’. ಫ್ರೆಂಚರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಳಿದ ಬಣ್ಣಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗವಿದು.</p><p>ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೋಟಿಂಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ್ಲಾವನದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.</p><p>ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುದುಚೇರಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ನೆನಪುಗಳ ಬುತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸಾಗಬಹುದು.</p><p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ–ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಪುದುಚೇರಿ ಭೇಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಸಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪುದುಚೇರಿಗೆ 316 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ</p><p>ರೈಲು ಅಥವಾ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಬಹುದು.</p><p>ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರಿ ಎಂದರೆ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>