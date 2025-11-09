ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಭಯವನ್ನು ಓಡಿಸಿದ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರವಾಸ

ಶುಭಾ ಖಟಾವಕರ ಮ್ಹೆತ್ರಸ್
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:37 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:37 IST
ಜೈಪುರದ ಹೆಮ್ಮೆ ಹವಾ ಮಹಲ್‌
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್‌ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಕಾಣುವ ದೃಶ್ಯ
ರಾಜರುಗಳ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮಾರಕ ಬಡಾ ಬಾಗ್‌
ಸೈಮ್‌ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸುಂದರ ನೋಟ
TravelRajasthanTourtrip

