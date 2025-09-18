ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsfact check
ADVERTISEMENT

Fact Check: ITR ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಗಡುವನ್ನು ಸೆ. 30ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಲ್ಲ

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Fact checkFactCheck

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT