ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ನಕಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ | ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಚಿಪ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು: ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressBJPPoliticsAadhaarAadhaar cardUttar PradeshSPAkhilesh YadavNDA GovernmentIndian Politics

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT