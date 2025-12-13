ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ‘ಮಿದುಳು ಸ್ಟೆಂಟ್‌’ನ ಮೊದಲ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್‌ ಟ್ರಯಲ್ ಯಶಸ್ವಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ‘ಮಿದುಳು ಸ್ಟೆಂಟ್’ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಐಐಎಂಎಸ್) ವೈದ್ಯರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ‘ಮಿದುಳು ಸ್ಟೆಂಟ್’ನ ಮೊದಲ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಟ್ರಯಲ್ನಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನ್ಯೂರೊ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಶೈಲೇಶ್ ಬಿ.ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಟ್ರಯಲ್ನ ಫಲಿತಾಂಶವು ‘ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರೊಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸರ್ಜರಿ’ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ‘ಸೂಪರ್ನೊವಾ ಸ್ಟೆಂಟ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಇದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>