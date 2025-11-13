ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

Red Fort blast: ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪ್ರಕಟ; ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿವಿಗೆ NAAC ನೋಟಿಸ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:18 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Delhi Blast: ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸ ದಿನವಾದ ಡಿ. 6ರಂದು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫೋಟದ ಪಿತೂರಿ
Delhi Blast: ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸ ದಿನವಾದ ಡಿ. 6ರಂದು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫೋಟದ ಪಿತೂರಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Red Fort blast: ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಸಂಪರ್ಕ; ಕಾನ್ಪುರದ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ATS ವಶಕ್ಕೆ
Red Fort blast: ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಸಂಪರ್ಕ; ಕಾನ್ಪುರದ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ATS ವಶಕ್ಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Delhi Blast| ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಡಾ.ಉಮರ್ ನಬಿ: DNA ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢ
Delhi Blast| ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಡಾ.ಉಮರ್ ನಬಿ: DNA ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Delhi Blast: ಜನವರಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಚು ಶುರು; ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಬಳಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ
Delhi Blast: ಜನವರಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಚು ಶುರು; ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಬಳಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ
DelhiTerror AttackRed FortBomb BlastNAAC

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT