ಅರುಣಾಚಲದ ಮಹತ್ವದ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ: 2026 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ

<p><strong>ಇಟಾನಗರ್ :</strong> ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿ-ಯೋಮಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆನೆ-ಟಾಟೊವಿನಲ್ಲಿ 32 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಗಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎಸ್.ಸಿ ಲೂನಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಯಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಯಿಂಗ್ನಿಂದ ಟಾಟೊಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಟಾಟೊದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ NH-13 ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೂನಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಟಾಟೊ-ಮೆಚುಕಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 14 ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಲೂನಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಯಾರ್ಲುಂಗ್-ಟ್ರೈಜಂಕ್ಷನ್ನ 12 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 140 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಉಕ್ಕಿನ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸೇತುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರ್ಲುಂಗ್-ಲಮಾಂಗ್ನ 16 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಲಮಾಂಗ್-ಲೋಲಾದ 14 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಏಕ ಪಥ ರಸ್ತೆ (ಎನ್ಎಚ್ಎಲ್ಎಸ್) ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪಡೆಗಳ ಸೈನಿಕ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಸಂರ್ಪಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಲೂನಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>