ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಭಾರಿ ಗಾಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದ ದೋಣಿ: ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ 13 ಮೀನುಗಾರರು

ಪಿಟಿಐ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:45 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:45 IST
