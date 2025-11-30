ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌–RJD ನಡುವೆ ಆರೋಪ–ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ

ಪಿಟಿಐ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:58 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:58 IST
ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಕೂಡ ಆರ್‌ಜೆಡಿ–ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬದ್ಧತೆಯೂ ಇಲ್ಲ
ಸೈಯದ್‌ ಶಹನವಾಜ್‌ ಹುಸೇನ್‌ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ
PoliticsBihar

