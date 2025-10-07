ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

Bihar Elections | 40 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚಿರಾಗ್‌ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಪಟ್ಟು

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:54 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿರಾಗ್‌ ಪಾಸ್ವಾನ್‌
ಚಿರಾಗ್‌ ಪಾಸ್ವಾನ್‌
ElectionsChirag PaswanBihar Assembly Elections

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT