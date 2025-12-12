ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ನೆಹರೂ ವಿರುದ್ಧ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾಡಿರುವ ಮತಕಳವು ಆರೋಪ ಅಪ್ಪಟ ಸುಳ್ಳು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:50 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:50 IST
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ‘ವಂದೇ ಮಾತರಂ’ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್‌ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.
– ಜೈರಾಮ್‌ ರಮೇಶ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
