ಗೋವಾ | ಸಿಎಎ ಅಡಿ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌

<p><strong>ಪಣಜಿ</strong>: ಪೌರತ್ವ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ–2019ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬ್ರೆಂಡೆನ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಪೌರತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2006ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ ಅವರು, 2014ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಮೆರಿಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ಉತ್ತರ ಗೋವಾದ ಅಂಜುನಾದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>44 ವರ್ಷದ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಿಎಎ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ – 2019, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ, ಪಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಿಯರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ</p>