ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಲು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಅಸಮರ್ಥರು: ಕಲ್ಕತ್ತಾ HC

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:48 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬರ್ದವಾನ್ | RSS ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ HC ಅನುಮತಿ; ಸರ್ಕಾರದ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ತಡೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬರ್ದವಾನ್ | RSS ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ HC ಅನುಮತಿ; ಸರ್ಕಾರದ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ತಡೆ
ಬರ್ದವಾನ್ | RSS ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ HC ಅನುಮತಿ; ಸರ್ಕಾರದ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ತಡೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜಾಹೀರಾತು: ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಾಹೀರಾತು: ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಜಾಹೀರಾತು: ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಶಹಜಹಾನ್‌ರನ್ನು ಸಿಬಿಐ, ಇ.ಡಿ ಗೂ ಬಂಧಿಸಬಹುದು: ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶಹಜಹಾನ್‌ರನ್ನು ಸಿಬಿಐ, ಇ.ಡಿ ಗೂ ಬಂಧಿಸಬಹುದು: ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಶಹಜಹಾನ್‌ರನ್ನು ಸಿಬಿಐ, ಇ.ಡಿ ಗೂ ಬಂಧಿಸಬಹುದು: ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ ಅಸಮಾಧಾನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ ಅಸಮಾಧಾನ
ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ ಅಸಮಾಧಾನ
POCSOCalcutta High CourtPocso Act

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT