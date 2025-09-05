ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಚೀನಾ ಜತೆಗಿನ ಗಡಿ ವ್ಯಾಜ್ಯವೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು: ಸಿಡಿಸಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:55 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
IndiaChinaBorder issuesIndia-2019border issue

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT