ಛತ್ತೀಸಗಢ: ಒಂಬತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ 20 ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ

<p><strong>ಸುಕ್ಮಾ, ಛತ್ತೀಸಗಢ</strong>: ಒಂಬತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ 20 ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲರು ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎದುರು ಶರಣಾದರು. </p>.<p>ಶರಣಾದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಆರ್ಮಿ (ಪಿಎಲ್ಜಿಎ) ಬೆಟಾಲಿಯನ್ 1ರ ಸದಸ್ಯರು. ‘ಪಿಎಲ್ಜಿಎ’ ನಕ್ಸಲರ ಪ್ರಬಲ ಸೇನಾ ದಳವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಛತ್ತೀಸಗಢ ಸರ್ಕಾರವು ನಕ್ಸಲರ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ‘ನಿಯಾದ್ ನೆಲ್ಲನಾರ್’ (ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ) ಯೋಜನೆಯು ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶರಣಾದ 20 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 11 ಜನರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹33 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಗದು ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಶರಣಾದ ‘ಪಿಎಲ್ಜಿಎ’ ಸದಸ್ಯೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಉಯ್ಕ ಭೀಮೆ (25), ತಾಟಿ ಕೊಸಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪರ್ಮಿಳಾ (20) ಎಂಬವರಿಗೆ ₹8 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸಿದೆ. ಮುಚಾಕಿ ಹಿದ್ಮಾ (54) ಎಂಬುವರಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ₹4 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶರಣಾದ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲಾ ₹50 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸಲಿದೆ. </p>.<p>ಸನ್ಮಾನ: ‘ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್’ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್, ಡಿಆರ್ಜಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಬ್ರಾ ಯೋಧರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್’ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. </p>.<div><blockquote>ಎಲ್ಲ ನಕ್ಸಲರು ಶರಣಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ</blockquote><span class="attribution">ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ </span></div>.<div><blockquote>ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯೆಜಿಸಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ </blockquote><span class="attribution">ಕಿರಣ್ ಚವನ್ ಸುಕ್ಮಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>