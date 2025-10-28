PHOTOS | Cyclone Montha: ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದ 'ಮೊಂಥಾ' ಚಂಡಮಾರುತ

ಮೊಂಥಾ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)
ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 90ರಿಂದ 110 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಲವು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)
ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)
ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ಗಳು.
(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)
ಇನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)
ಚಂಡಮಾರುತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಾಶ-ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೀತಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)
ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವ- ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು.
(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)
ಮೊಂಥಾ ಚಂಡಮಾರುತ-ಐಎಂಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ
(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: X/@Indiametdept)
VIDEO | Tamil Nadu: Choolaimedu, a residential area in Chennai, witnesses waterlogging following heavy rain.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/EQPhOThBm2
VIDEO | Nellore: Heavy rain lashes the city as Cyclone Montha approaches Andhra coast; several roads inundated and winds intensify. The cyclone is expected to make landfall later today.
(Full video available on PTI Videos –… pic.twitter.com/9U9UgAXZKH
VIDEO | Srikakulam: Heavy rain lashes the coastal city early this morning as Cyclone Montha nears landfall, triggering strong winds and waterlogging in several areas.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/IfS50qeHul
