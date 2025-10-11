ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದೇವಬಂದ್‌: ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ದಾರುಲ್‌ ಉಲೂಮ್‌ನಲ್ಲೂ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆ

ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:43 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:43 IST
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಹಾರನಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಬಂದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದಾರುಲ್‌ ಉಲೂಮ್‌ಗೆ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಮುತ್ತಾಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದರು

 ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

Uttar PradeshAfghanistanjournalistMinister

