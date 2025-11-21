ಗುಜರಾತ್‌: ವಂತಾರಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಪುತ್ರ

<p><strong>ಜಾಮಾನಗರ</strong>: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪುತ್ರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮಾನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ‘ವಂತಾರಾ’ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಂತಾರಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಜಾಮಾನಗರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜಾಮಾನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಪುತ್ರ, ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ತಾಜ್ಮಹಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಟ್ರಂಪ್ ಪುತ್ರ, ಅಂಬಾನಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗರ್ಬಾ-ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>