Bihar Election 2025: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ 470 ವೀಕ್ಷಕರ ನಿಯೋಜನೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಬರುವ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಏಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ 470 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿಯೋಜಿಸಲಿದೆ. </p><p>470 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 320 ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 60 ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 90 ಇತರ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಗವು ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಆಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.</p><p>243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿ ನವೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>