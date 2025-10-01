ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮೇಲೆ ಕೈದಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:53 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಉ.ಪ್ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಉ.ಪ್ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬಂಧನ
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬಂಧನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪರಾರಿಯಾಗದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ
ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪರಾರಿಯಾಗದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಕ್ರಮ: ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಶೋಧ
fallback
BJPPoliticsUttar PradeshSPYogi AdityanathAkhilesh YadavGayatri Prajapati

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT