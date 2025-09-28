ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪಟ್ಟಿಗೆ ‘ಛತ್‌ ಪೂಜೆ’ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಯತ್ನ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

‘ಮನದ ಮಾತು’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:31 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:31 IST
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಬೋಧನೆಗಳು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಿ 
Narendra ModiUNESCOunesco heritage centreChhath Puja

