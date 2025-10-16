ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ: ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ವಜಾ ಮಾಡಿದ ಗುವಾಹಟಿ HC

ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶ ವಜಾ ಮಾಡಿದ ಗುವಾಹಟಿ HC
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:19 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PoliticsRahul GandhiRSSAssamDefamation case

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT