<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಚ್1–ಬಿ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಂದರ್ಶನವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇ–ಮೇಲ್ಗಳು ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರ ನಂತರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹಲವು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು, ‘ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನ್ಸುಲರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದಿರಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಲವು ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅನಾಮದೇಯರಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>