<p><strong>ವೆಲಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ, ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಬ್ಲೇರ್ ಟಿಕ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಭುಜದ ಗಂಭೀರ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ 75 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 205 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಿನದಾಟ ಮುಗಿಸಿತು.</p>.<p>ಟಿಕ್ನರ್ 16 ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿ 32 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅವರ ಪಾಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಅವರು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ವಾಪಸಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಭುಜ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಅವರು ನರಳಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧಾವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. 'ಅವರ ಎಡಭುಜಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್: 75 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 205 (ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ 44, ಬ್ರಾಂಡನ್ ಕಿಂಗ್ 33, ಶಾಯಿ ಹೋಪ್ 48, ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ 29; ಮೈಕೆಲ್ ರೇ 67ಕ್ಕೆ3, ಬ್ಲೇರ್ ಟಿಕ್ನರ್ 32ಕ್ಕೆ4); ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ 24 (ಟಾಮ್ ಲೇಥಮ್ ಔಟಾಗದೇ 7, ಡೆವಾನ್ ಕಾನ್ವೆ ಔಟಾಗದೇ 16).</p>