ಭಾರತದ ಕಲುಷಿತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ?

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಕಲುಷಿತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ನೆರೆಯ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾ ನಗರಗಳ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಮಂಗಳವಾರ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ (CREA) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಸಿಕ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಸಿಕ PM2.5ಸರಾಸರಿ (ಧೂಳಿನ ಕಣ) ಸಾಂದ್ರತೆಯು 123 ಘನ ಮೈಕ್ರೋ ಮೀಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹರಿಯಾಣದ ಧರುಹೆರಾ ನಗರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ (CAAQMS) ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.</p><p>ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಕುಸಿದಿರುವುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಆರ್ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕಲುಷಿತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯು 107 ಘನ ಮೈಕ್ರೋ ಮೀಟರ್ ಸರಾಸರಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನ ಸರಾಸರಿ 36 ಘನ ಮೈಕ್ರೋ ಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ನಗರವಾಗಿರುವ ಹರಿಯಾಣದ ಧರುಹೆರಾ ನಗರ. ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ PM2.5 ಸಾಂದ್ರತೆಯು 123 ಘನ ಮೈಕ್ರೋ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಶೇ 77ರಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುತ್ತುವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡ (NAAQS) ಮಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ.</p><p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 2 'ತೀವ್ರ' ಮತ್ತು 9 'ಅತೀ ಕಳಪೆ' ದಿನಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಲುಷಿತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧರುಹೆರಾ ಬಳಿಕ ರೋಹ್ಟಕ್, ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್, ನೋಯ್ಡಾ, ಬಲ್ಲಬ್ಗಢ, ದೆಹಲಿ, ಭಿವಾಡಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ, ಹಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಗುರಗಾಂವ್ ನಗರಗಳಿವೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ತಲಾ 4 ನಗರಗಳು ಟಾಪ್ 10ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಎನ್ಸಿಆರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ.</p><p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ PM2.5 ಸಾಂದ್ರತೆಯು 10 ಘನ ಮೈಕ್ರೋ ಮೀಟರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ನಗರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಟಾಪ್ 10 ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 4, ತಮಿಳುನಾಡಿನ 3 ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಿಂದ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ನಗರಗಳು ಇವೆ.</p><p>ಭಾರತದ 249 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 212 ನಗರಗಳು NAAQS 60 ಘನ ಮೀಟರ್ PM2.5 ಧೂಳಿನ ಕಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೇವಲ 6 ನಗರಗಳು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೈನಂದಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾದ 15 ಘನ ಮೈಕ್ರೋ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಿವೆ.</p>