ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ರದ್ದು: USಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>'ಪತ್ರಗಳು/ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ₹ 8,700 (100 ಡಾಲರ್) ವರೆಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಲಾಗುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸರಕುಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p><p>800 ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹ 69,000) ಮೊತ್ತದ ವರೆಗಿನ ಸರುಕುಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p><p>'ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ (ಐಇಇಪಿಎ) ಅನುಸಾರ ಸುಂಕದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ₹ 8,700 ವರೆಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ' ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>