ಸಾವಿರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಗೊ' ಸಂಚಾರ ರದ್ದು: ಹಾರದ ವಿಮಾನ, ಜನ ಹೈರಾಣ

ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸ್ಥಾಪನೆ:
ಸದ್ಯದ ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಮನ್ವಯದ ಜೊತೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು 24*7 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:  011-24610843, 011-24693963, 096503-91859
ಫೆ. 10ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀತಿಗೆ ತಡೆ
‘ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಹಜಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದ ನೀತಿ (ಎಫ್‌ಡಿಟಿಎಲ್‌) ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಕೆ.ರಾಮ್‌ಮೋಹನ್‌ ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ‘ಇಂಡಿಗೊ’ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಫೆ.10ರವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಲದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಕಿಡಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇದು. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಲುವಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರು ಬೆಲೆ ತೆರುವಂತಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನಗಳ ವಿಳಂಬ ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಅಲ್ಲ - ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
ಶುಕ್ರವಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು
‘ಇಂಡಿಗೊ’ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಂತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೊದ್ಯೋಗಿಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ಕುರಿತು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಸೈಮನ್‌ ವಾಂಗ್‌, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ರಾಯಭಾರಿ
‘ಇಂಡಿಗೊ’ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಡಿಜಿಸಿಎ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಆಯ್ದ ಹಾಗೂ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.  ವಿಮಾನಯಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ರೂ‍ಪಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ಸ್ಯಾಮ್‌ ಥಾಮಸ್‌, ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ ಸಮಯಪಾಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
–ಪೀಟರ್‌ ಎಲ್ಬರ್ಸ್‌ ಇಂಡಿಗೊ ಸಿಇಒ 
