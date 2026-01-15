ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆ ತನ್ನಿ: ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟ ಪೋಷಕರು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 6:36 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 6:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Iran Unrest | ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ಹತ್ಯೆ ನಿಂತಿದೆ, ಮರಣದಂಡನೆಯೂ ಇಲ್ಲ: ಟ್ರಂಪ್
Iran Unrest | ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ಹತ್ಯೆ ನಿಂತಿದೆ, ಮರಣದಂಡನೆಯೂ ಇಲ್ಲ: ಟ್ರಂಪ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Iran–US Conflict: ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಚರ್ಚೆ
Iran–US Conflict: ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಚರ್ಚೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಮೃದು ಧೋರಣೆಯಿಲ್ಲ: ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಇರಾನ್‌ ಉತ್ಸುಕತೆ
ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಮೃದು ಧೋರಣೆಯಿಲ್ಲ: ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಇರಾನ್‌ ಉತ್ಸುಕತೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇರಾನ್‌ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ: ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇರಾನ್‌ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ: ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಇರಾನ್‌: ಟ್ರಂಪ್‌
ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಇರಾನ್‌: ಟ್ರಂಪ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೇನೆ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೇನೆ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
IndiaNarendra ModiIranIndiansS JaishankarIndian students

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT