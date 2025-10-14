ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ಜಮ್ಮು & ಕಾಶ್ಮೀರ | ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಬಳಿ ಒಳನುಸುಳಲು ಯತ್ನ: ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ

ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:47 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:47 IST
