ಕಾಶಿ– ತಮಿಳು ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಕಲಿಯಿರಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾಶಿ– ತಮಿಳು ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ತಮಿಳು ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಾಶಿ– ತಮಿಳು ಸಂಗಮವು ವಾರಾಣಸಿಯ ನಮೋ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಅವರು 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್'ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ವರ್ಷದ ಕಾಶಿ– ತಮಿಳು ಸಂಗಮವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ತಮಿಳು ಕಲಿಯಿರಿ– ತಮಿಳು ಕರ್ಕಾಲಂ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಶ್ವದ ಹಳೆಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಹಳೆಯ ನಗರದ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಾಶಿ ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಶಿ ಜನರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ– ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಏಕ ಭಾರತ– ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ' ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>