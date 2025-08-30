ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಗೇ ಪಾಕ್‌ ಮಂಡಿಯೂರಿತು: ಏರ್‌ ಮಾರ್ಷಲ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:52 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ ವೇಳೆ ನಾಶ ಮಾಡಲಾದಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲ ಗುರಿಗಳನ್ನು 1971ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ತಲುಪಿರಲೇ ಇಲ್ಲ
ಏರ್‌ ಮಾರ್ಷಲ್ ನರ್ಮದೇಶ್ವರ ತಿವಾರಿ, ವೈಸ್‌ ಚೀಫ್‌ ಆಫ್ ಏರ್‌ ಸ್ಟಾಫ್‌
PakistanAir ForceIndian Air ForceIndia Pakistan RelationsOperation Sindoor

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT