‘ಲೋಕಭವನ’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಭವನಗಳನ್ನು 'ಲೋಕಭವನ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>.<p>ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೆ ಡೋಲಾ ಸೇನ್ ಅವರು, 'ರಾಜಭವನಗಳನ್ನು ಲೋಕಭವನ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತ ಕಳವಳ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮರುನಾಮಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಥವಾ ಸಂಪುಟಕ್ಕೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೂ (ಸಭಾಪತಿ) ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p><p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ನರೇಗಾ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಜನರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಯಾವ ಲೋಕ (ಜನರು) ಭವನದ ಕತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p><p>'ಶೂನ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರುನಾಮಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.</p><p>'ಸಂಬಂಧಿಸದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಭಾಪತಿ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ವೇಳೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, 'ಸೇನ್ ಅವರು ಅಸಂಸದೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇ...ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಡ್ಡಾ ಅವರು, 'ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಡತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ' ಎಂದರು.</p>