ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಹಾಗರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಮರಾಠವಾಡದ ಹಿಂಗೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಿಂಗೋಲಿಯ ಖಿಲ್ಲಾರ್ ಗ್ರಾಮದವರು. ಅವರನ್ನು ದ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಚವಾಣ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸ್ಮಿತಾ, ಪುತ್ರರಾದ ಪಿಯೂಷ್, ಶೌರ್ಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುಹಾಗರ್ನಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು) ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು.</p><p>ಕುಟುಂಬವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 5ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಆಗ ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಪ್ಲುನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಫೋನ್ಗಳೂ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚವಾಣ್ ದಂಪತಿ ಗುಹಾಗರ್ನ ಪೊಮೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷದ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕರಾವಳಿಯ ಕೊಂಕಣ ಪ್ರದೇಶದ ರತ್ನಗಿರಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು 750 ಕಿ.ಮೀ. ದೂದರಲ್ಲಿದೆ.</p>