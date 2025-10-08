ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಕಾಲ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದುವೇ ಸಕಾಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. </p><p>'ಸರ್ಕಾರವು ಸುಧಾರಣೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸ್ನೇಹಿ ತಾಣವಾಗಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾಷಣ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, 'ಈ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಇಳಿಕೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಮೊಬೈಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, 1ಜಿಬಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಡೇಟಾವು ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸವಲತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2ಜಿ ಗಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶದಲ್ಲೀಗ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ 5ಜಿ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.Air Force Day 2025: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು, PM ಮೋದಿ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶುಭಾಶಯ.ಸಿಜೆಐ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆಯಲು ಯತ್ನ | ಮೋದಿ ಕೆರಳಲು 9 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಯ್ತು: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>