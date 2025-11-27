ಇಂಫಾಲ್‌: ಪ್ರವಾಸ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ: ಮೂವರು ಉಗ್ರರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಇಂಫಾಲ್</strong>: ‘ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಸಂಗಾಯ್ ಪ್ರವಾಸ ಹಬ್ಬ’ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಬಂಧಿಸಿವೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದರಿಂದ ನ.21ರಂದು ಬೆದರಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮಣಿಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ನವರು ಬುಧವಾರ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ನಿಷೇಧಿತ ಕೆಸಿಪಿ (ಎಂಎಫ್ಎಲ್) ಸಂಘಟನೆಯ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನ.21ರಿಂದ ನ.30ರವರೆಗೆ ಈ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>