ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಶಾಸಕರ ಜತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಭೆ 

<p><strong>ಚುರಾಚಾಂದಪುರ/ಇಂಫಾಲ್ (ಮಣಿಪುರ) (ಪಿಟಿಐ)</strong>: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶೀಘ್ರವೇ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಕುಕಿ–ಜೊ ಶಾಸಕರ ಜತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಚುರಾಚಾಂದಪುರ ಹಾಗೂ ಫರ್ಜಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ನಾಗುರ್ಸಂಗಲೂರ್ ಸನಾತೆ, ವುಂಗ್ಜಾಗಿನ್ ವಾಲ್ಟೆ, ಎಲ್.ಹಾವೊಪಿಕ್, ಎಲ್.ಎಂ. ಖೌಟೆ, ಪಾವೊಲಿಯೆನ್ಲಾಲ್ ಹಾವೊಪಿಕ್ ಹಾಗೂ ಚುರಾಚಾಂದಪುರ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಂಗ್ಲಾಮ್ ಹಾವೊಕಿಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>