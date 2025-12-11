ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಭಾರತದ ಎಐ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್‌!

ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್‌, ಇನ್ಫೊಸಿಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್‌, ವಿಪ್ರೊ ಜತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:12 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:12 IST
