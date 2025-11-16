ಮುಂಬೈ: ಬೃಹತ್‌ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನಾಶ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 341 ಕೆ.ಜಿ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1835 ಕೆ.ಜಿ ಮೆಫೆಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಳದ(ಎನ್ಸಿಬಿ) ಮುಂಬೈ ಘಟಕವು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 16 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಬೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವಿಚಾರಣಾ ಪೂರ್ವ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>