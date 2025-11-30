ಪೊಲೀಸರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

<p><strong>ರಾಯಪುರ:</strong> ‘ಪೊಲೀಸರ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ, ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ 60ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ (ಡಿಜಿ–ಐಜಿಪಿ) ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ: ಭದ್ರತಾ ಆಯಾಮಗಳು’ ಎಂಬುದು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ಡೊಭಾಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು, ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸವಿಲ್ಲದ ದ್ವೀಪಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳೂ ಸೇರಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಗ್ರಿಡ್ (ನ್ಯಾಟ್ಗ್ರಿಡ್: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜನ್ಸ್ ಗ್ರಿಡ್) ಡಾಟಾಬೇಸ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತುರ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಗರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ, ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಪರಿಪಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಮೂರು ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿ–ಐಜಿಪಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>