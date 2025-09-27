<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಕ್ಸಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ಐಎ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಬಿಹಾರ್ನ ಅಭಿಜಿತ್ ಕೊಡಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸುನಿಲ್ ಕೊಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ. ಸಿಪಿಐನ ಶಸಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಜಿತ್ ಕೊಡಾ, ಹಲವು ದಾಳಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಧಾರನಾಗಿದ್ದ. ನಕ್ಸಲ್ ಮುಖಂಡರ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ’ ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಬೊಕಾರೊ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಂದರಿ ಪಹರಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ನಕ್ಸಲರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>