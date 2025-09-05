ನೋಯ್ಡಾ: ಮಹಿಳೆಗೆ ಬೆದರಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚಿಸಿ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಸೆರೆ

<p><strong>ನೋಯ್ಡಾ:</strong> ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ವೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಸಿ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡುವುದಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುರಾಜ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಗುಲಿಸ್ತಾನ್ಪುರದ ಗೌರವ್ (22) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಮಲಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಾಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಆತನ ತಾಯಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಹಿಳೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಮಗುವನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಕೆಯ ಪತಿಗೆ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹೆದರಿಸಿದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.₹60 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾಗೆ ಲುಕ್ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್.ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಆರೋಪ: ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಬಂಧನ; ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯರ ರಕ್ಷಣೆ.<p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಆರೋಪಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>