ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

Pahalgam Terror Attack | ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ ದಾಳಿಕೋರರಿಗೆ ನೆರವು: ಒಬ್ಬನ ಬಂಧನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:14 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Pahalgam Terror Attack | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಸಮರ್ಥನೆ: 39 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Pahalgam Terror Attack | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಸಮರ್ಥನೆ: 39 ಮಂದಿ ಬಂಧನ
Pahalgam Terror Attack | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಸಮರ್ಥನೆ: 39 ಮಂದಿ ಬಂಧನ
Terror AttackArrest

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT