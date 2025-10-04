ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಜಮ್ಮು & ಕಾಶ್ಮೀರ: ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಡ್ರೋನ್ ಪತ್ತೆ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಶೋಧ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ–ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಟ್ರಂಪ್‌: ಪಾಕ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಷರೀಫ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪಾಕಿಸ್ತಾನ–ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಟ್ರಂಪ್‌: ಪಾಕ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಷರೀಫ್‌
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ–ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಟ್ರಂಪ್‌: ಪಾಕ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಷರೀಫ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಟ್ರಂಪ್‌ರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟ್ರಂಪ್‌ರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್
ಟ್ರಂಪ್‌ರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜಮ್ಮು: ಪರ್ವತಗಳ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಅಡಗುತಾಣ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಮ್ಮು: ಪರ್ವತಗಳ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಅಡಗುತಾಣ
ಜಮ್ಮು: ಪರ್ವತಗಳ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಅಡಗುತಾಣ
IndiaPakistanJammu and KashmirDrone

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT