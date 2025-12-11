ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ತೆಲಂಗಾಣ ಫೋನ್‌ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ: SIB ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟಿ.ಪ್ರಭಾಕರಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ತೆಲಂಗಾಣ: ಫೋನ್‌ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ * ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರ ಗಡುವು
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:54 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:54 IST
