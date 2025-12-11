IND vs SA T20: ಶತಕದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಡಿ ಕಾಕ್; ಭಾರತಕ್ಕೆ 214 ರನ್ ಗುರಿ

<p><strong>ಮುಲ್ಲನಪುರ: </strong>ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು, ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.</p><p>ಚಂಡೀಗಡ ಸಮೀಪದ ಮುಲ್ಲನಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಟಾಸ್ ಸೋತರೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ (8) ಬೇಗನೆ ಔಟಾದರೂ, ರನ್ ಗಳಿಕೆ ವೇಗ ತಗ್ಗಿಸದ ಅವರು, ಕೇವಲ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 90 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಅವರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 5 ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದವು.</p><p>ನಾಯಕ ಏಡನ್ ಮರ್ಕ್ರಂ (29), ಡಿ. ಫೆರಾರಿಯಾ (30*) ಹಾಗೂ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ (20*) ಉಪಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹರಿಣಗಳ ಪಡೆ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 213 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.</p><p>ಭಾರತ ಪರ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.</p><p>ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (4 ಓವರ್ 54 ರನ್), ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ (4 ಓವರ್ 45 ರನ್) ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (3 ಓವರ್ 34 ರನ್) ದುಬಾರಿಯಾದರು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ವೈಡ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತ ಹಾಕಿದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾದರು.</p><p><strong><ins>ಜಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ</ins></strong></p><p>ಕಟಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 101 ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬಳಗ, ಜಯದ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಡೆಯದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ.</p><p>ಯುವ ಆಟಗಾರ ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕೇಶವ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ಎನ್ರಿಚ್ ನೊಕಿಯೆ ಬದಲು ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್, ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟನೆಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಮನ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (4) ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ (12) ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕಿದೆ.</p>.IND vs SA T20: ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 7 ವೈಡ್; ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅರ್ಷದೀಪ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>