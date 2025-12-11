ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

IND vs SA T20: ಶತಕದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಡಿ ಕಾಕ್; ಭಾರತಕ್ಕೆ 214 ರನ್ ಗುರಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:25 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

IND vs SA T20: ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ವೈಡ್; ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅರ್ಷದೀಪ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IND vs SA T20: ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ವೈಡ್; ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅರ್ಷದೀಪ್
IND vs SA T20: ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ವೈಡ್; ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅರ್ಷದೀಪ್
CricketTeam IndiaInd vs SAT20 cricketQuinton de KockSuryakumar Yadav

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT